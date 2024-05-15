Врач рассказал, как у родителей с ВИЧ может родиться здоровый ребенок Врач Пронин: при терапии у родителей с ВИЧ может родиться здоровый ребенок

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Если родители с ВИЧ-инфекцией будут проходить терапию, у них может родиться здоровый ребенок, рассказал РИАМО главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин. По его словам, при выполнении рекомендаций специалистов риск передачи вируса ребенку будет меньше 1%.

Женщина, которая своевременно встает на учет в женской консультации и проходит лечение в нашем центре, может родить абсолютно здорового ребенка. В случае выполнения всех рекомендаций специалистов и приема терапии риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%, — объяснил медик.

Врач отметил, что важно пройти обследование на эту инфекцию перед планированием беременности. Также важно во время самой беременности для профилактики проходить антиретровирусную терапию.

Чтобы пройти обследование на ВИЧ-инфекцию, можно обратиться в кабинеты анонимного тестирования в поликлинике по месту жительства, добавил Пронин. Или можно обратиться в Центр СПИД, заключил врач.

Ранее в пресс-службе Минздрава Подмосковья рассказали, что с начала года в Московской области родилось почти 140 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей.

В марте ученые из Нидерландов сумели извлечь часть ДНК вируса иммунодефицита человека из генома, повысив тем самым надежды на излечение ВИЧ-инфицированных. Авторы исследования использовали так называемые молекулярные ножницы и сфокусировались на участках генома вируса, которые остаются неизменными у всех известных штаммов ВИЧ.