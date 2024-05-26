Врач рассказал, как самостоятельно обнаружить некоторые болезни Врач Носков: высокий уровень лейкоцитов в крови указывает на интоксикацию и рак

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Повышенный уровень лейкоцитов в крови может указывать на девять патологических процессов в организме, рассказал «Газете.Ru» терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков. По его словам, речь идет в том числе об интоксикации, ревматической атаке, раке, травмах или ожогах, острых кровотечениях и инфарктах внутренних органов.

Повышение количества лейкоцитов в крови называется лейкоцитозом. Самый частый случай, когда обращают внимание на лейкоциты, — это все респираторные заболевания. При бактериальных инфекциях чаще отмечается лейкоцитоз, — рассказал Носков.

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