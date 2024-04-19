Врач рассказал, как обмануть организм при недостатке солнца Врач Богомолов: при недостатке солнца можно носить очки с желтыми стеклами

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Чтобы обмануть организм при недостатке солнца и взбодриться, можно носить очки с желтыми или желто-оранжевыми стеклами, посоветовал врач-психоэндокринолог Михаил Богомолов. В разговоре с aif.ru специалист уточнил, что этот способ особенно полезен, когда утро хмурое, а солнце спрятано за тучами.

Можно попробовать обмануть природные ритмы с помощью очков с желтыми или желто-оранжевыми стеклами. Надевайте их утром, как проснетесь. Особенно это надо делать, если оно хмурое и солнце спрятано за тучами. Они могут в определенной степени заменить восходящее солнце и продлить его эффект, — пояснил врач.

Также следует не давать большую нагрузку на организм с самого утра. После пробуждения можно сделать растяжку. Интенсивные занятия лучше оставить на день. Врач уточнил, что также стоит внимательно отнестись к своему завтраку. В рацион нужно добавить каши из перловки, гречки, геркулеса, пшенки и льна. Хорошо подойдут и белковые продукты. При этом сахар важно исключить. Избавиться от депрессии помогут продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами.

Психолог Михаил Хорс ранее рассказал, что, если грусть продолжается больше месяца, это уже признак клинической депрессии. По его словам, если от плохого настроения не спасают прогулка по парку или занятия спортом, это также может указывать на депрессию.