Врач рассказал, как не заболеть из-за кондиционера Врач Кондрахин призвал медленно охлаждать помещение с помощью кондиционера

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Неправильное использование кондиционера может привести к серьезным заболеваниям, включая пневмонию, предупредил в беседе с 360.ru врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. По его словам, помещение нужно охлаждать медленно, на один градус каждые 30–40 минут.

Это абсолютная правда. Можно заболеть и даже угодить в больницу с пневмонией. Кондиционер — довольно опасная вещь, если применять его неправильно, — объяснил медик.

Кондрахин отметил, что достаточно 10–15 минут под ледяным воздухом, чтобы получить осложнения. Важно также учитывать наличие пыли и грибка в испарителе, которые распространяются при включении. Кондиционер нельзя направлять на человека, а перепад температуры не должен превышать 10 градусов, добавил врач.

Ранее бренд-директор Александр Галкин заявил, что запуск кондиционера без предварительной очистки после перерыва опасен для здоровья. По его словам, скопившаяся пыль может вызвать аллергию и поломку устройства.