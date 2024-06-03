Врач рассказал, как отсутствие детей может повлиять на здоровье женщины Онкомаммолог Петровский: бездетные на 30% больше подвержены раку молочной железы

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Риск развития рака молочной железы у бездетных женщин почти на 30% выше, чем у родивших троих детей, заявил РИА Новости заместитель директора по научной и образовательной деятельности, руководитель отдела онкомаммологии НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России доктор медицинских наук Александр Петровский. Для снижения риска развития заболевания рекомендуется рожать первого ребенка до 25 лет и вскармливать его материнским молоком, отметил специалист.

По словам Петровского, риск развития рака молочной железы в течение жизни достигает 15%. Однако на этот показатель влияет количество детей, рожденных женщиной.

У женщин, имеющих одного ребенка, в постменопаузе [риск развития рака] на 13% ниже, чем у женщин без детей. У женщин с двумя и тремя детьми риск рака молочной железы был снижен на 19% и 29% соответственно, — объяснил врач.

Каждые роды снижают риск возникновения рака молочной железы на 7%, еще на 4,5% снижает кормление грудью в течение 12 месяцев, отмечает эксперт. Причина этого кроется в изменении гормонального фона при беременности.

При этом женщины, которые родили первого ребенка в возрасте от 30 до 34 лет, находятся в той же группе риска, что и нерожавшие. Статистика говорит о том, что у родивших до 25 лет риск развития рака молочной железы в постменопаузе на 35% ниже, чем у нерожавших.

Если первые роды произошли в возрасте 25–29 лет, то риск развития рака молочной железы у женщин повышался на 11% по сравнению с женщинами, родившими в возрасте до 20 лет. Если первые роды происходят в возрасте старше 30 лет, риск развития рака молочной железы увеличивается на 24%, — пояснил Петровский.

По словам акушера-гинеколога Екатерины Ореховой, недостаточное питание во время беременности может привести к развитию диабета второго типа. Также у женщины может увеличиться склонность к ожирению и повыситься риск развития заболеваний легких.