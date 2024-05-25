Врач раскрыла признаки болезней щитовидной железы у детей Эндокринолог Барская: отставание в росте у детей говорят о болезнях щитовидки

Признаками проблем в работе щитовидной железы у детей являются запоры и отеки, причиной заболеваний является переизбыток (гипертиреоз) или недостаток (гипотиреоз) йодосодержащих гормонов, рассказала врач-эндокринолог Мария Барская. Он добавила, что болезни этого органа у детей могут привести к тяжелым последствиям — задержкам в развитии и нарушению обмена веществ, пишет Lenta.ru.

По словам специалиста, у маленьких детей сигналами гипотиреоза считаются: пониженный тонус мышц, отеки, отставание в росте и психомоторном развитии и сложности в наборе веса. У более старших детей болезнь, наоборот, приводит к избыточному весу, а также к слабости и задержкам полового развития.

Признаками гипертиреоза у детей являются: сильная потливость, снижение веса при повышенном аппетите, а также нервозность и внутреннее беспокойство. При этом специалист подчеркнула, что полностью избавиться от болезни нельзя, для того, чтобы держать ее под контролем, обычно назначается пожизненная гормональная терапия.

Ранее врач-эндокринолог Анна Машкова отметила, что одной из причин утренней слабости могут стать заболевания щитовидной железы. По ее словам, обычно в таких случаях пациенты жалуются на апатию, общую слабость, снижение физической выносливости.