Врач раскрыла опасность тропических ночей Врач Алексеева: тропические ночи опасны для людей с заболеваниями сердца

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Тропические ночи, когда температура поднимается выше 18 градусов, опасны для здоровья, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач Лариса Алексеева. По ее словам, в группе риска находятся люди с хроническими болезнями сердца и сосудов.

Повышение температуры до 18–20 градусов уже опасны для здоровья. От таких показателей могут страдать люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов. Все эти негативные процессы могут ухудшить состояние пациентов с разными недугами, поэтому есть смысл следить за климатическими условиями и вовремя принимать препараты, — объяснила медик.

Врач отметила, что в группе риска также находятся люди с заболеваниями дыхательной системы и с лишним весом. Из-за тропических ночей могут появиться перебои в работе сердца, сильная усталость, головная боль и ускоренный ритм сердца. Также вероятно появление отечности на лице и в конечностях, тошнота, судороги и утренняя утомляемость.

Из-за повышенной температуры в ночное время может понижаться или повышаться артериальное давление, добавила Алексеева. Кроме того, на фоне всех этих процессов может появиться боль в брюшной полости, а также могут произойти инсульты и инфаркты, заключила врач.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил, что москвичей ждут аномально жаркие ночи, которые можно сравнить с египетскими. Он уточнил, что в спальных районах минимальные значения температуры достигнут 20 градусов, а в центре — 23–25 градусов.