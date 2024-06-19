Врач раскрыла опасность привычки поздно ложиться спать Эндокринолог Павлова: привычка поздно ложиться спать повышает риск депрессии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Привычка поздно ложиться спать повышает риск развития психических и поведенческих расстройств, таких как депрессия и тревожность, заявила врач-эндокринолог доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале. Она привела в пример заключение британских ученых, которые изучили истории болезни 74 тысяч жителей страны и пришли к выводу, что самое лучшее психическое здоровье оказалось у людей с хронотипом «жаворонки», которые рано просыпались и также рано, до полуночи, отходили ко сну в соответствии с особенностями своих суточных ритмов.

У всех остальных были повышены риски различных расстройств. Что удивительно, даже у сов! Выяснилось, что люди, предпочитающие вечернюю жизнь, тоже страдают от позднего отхода ко сну. Вероятность развития у них психического расстройства при таком распорядке дня повышается на 20–40% в сравнении с полуночниками, которые, несмотря на свой хронотип, засыпают раньше, — отметила Павлова.

По мнению специалиста, нужно попытаться постепенно избавиться от вредной привычки ночных бодрствований и постараться наладить сон, даже будучи «совой». Павлова посоветовала отказаться от напитков с кофеином после 17:00, не спать днем, ложиться спать пораньше, а также не использовать телефон за 40–60 минут до сна, особенно в постели.

Ранее врач-пульмонолог Яна Исаева предупредила, что некоторые виды ночного храпа могут указывать на развитие опасных для жизни состояний. Она объяснила, что храп может быть признаком синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) — это заболевание, при котором в момент сна происходят остановки дыхания.