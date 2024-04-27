Врач раскрыла опасность приема антибиотиков без назначения Врач Бурнацкая: прием антибиотиков без назначения снижает чувствительность к ним

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Принимать антибиотики без назначения опасно тем, что из-за этого вырабатывается бактериальная резистентность, рассказала РИАМО врач-терапевт Светлана Бурнацкая. По ее словам, также бесконтрольный прием лекарств плохо влияет на флору кишечника.

В результате развивается бактериальная резистентность, поэтому иногда прием антибиотиков не дает положительных результатов, если до этого их часто принимали, — объяснила медик.

Терапевт отметила, что только по результатам анализов врач может принять решение о дополнительном лечении антибиотиками. Обычно их не назначают до трех-четырех дней заболевания, особенно если оно проходит в легкой форме ОРВИ.

Если с первых дней болезни повышается температура, а показатели реактивности крови растут, то рекомендуют прием антибиотиков, добавила терапевт. Однако если болезнь протекает в легком режиме, они не требуются.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что антибиотики не лечат вирусную инфекцию и при ОРВИ приводят только к осложнениям, которые вызывают дисбиоз. Он пояснил, что антибиотики очищают кишечник от полезной флоры, впоследствии пациенту приходится долго восстанавливать иммунитет. Медик добавил, что глобально антибиотики не лечат вирусную инфекцию.