Врач раскрыла опасность переливания крови от близких родственников Врач Майорова: переливание крови от родственников чревата осложнениями

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Переливание крови от близких родственников небезопасно, поскольку у реципиента могут появиться гемолитические осложнения, заявила в эфире радиостанции «‎Говорит Москва» главный врач ГБУЗ «‎Станция переливания крови департамента здравоохранения г. Москвы»‎ Ольга Майорова. В связи с этим, предпочтительно донорство генетически неблизких людей, отметила специалист.

Переливания от близких родственников являются небезопасными, потому что могут возникать осложнения, могут возникать гемолитические осложнения, поэтому, наоборот, кровь берется от генетически неблизких людей, — объяснила Майорова.

Она также рассказала, что людям с гепатитом В и С, СПИДом, туберкулезом, соматическими заболеваниями и бронхиальной астмой противопоказано сдавать кровь на донорство. Врач при этом отметила, что гепатит А противопоказанием к этому больше не является.

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