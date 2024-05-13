Врач раскрыла опасность использования неправильной посуды в микроволновке Врач Гальянова: неправильная посуда в микроволновке выделяет опасный бензол

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Опасно использовать одноразовую посуду из пластика для разогрева еды в микроволновке, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Анастасия Гальянова. По ее словам, также лучше не разогревать еду в пластиковых контейнерах в микроволновой печи из-за выделения бензола.

Вредные вещества при нагревании еды в микроволновке могут образовываться в зависимости от того, какая посуда для этого используется. Так, в микроволновой печи лучше не использовать одноразовую посуду из пластика и пластиковые контейнеры. При нагревании пластика высвобождается огромное количество токсических веществ, — объяснила медик.

Врач отметила, что бензол, который выделяется из такого материала, приводит к возникновению различных мутаций, повреждению ДНК и окислительному стрессу. Лучше использовать керамическую или стеклянную посуду.

Также можно разогревать еду в пищевом пластике, если на нем есть знак, разрешающий это: знак микроволновки или цифра пять внутри треугольник, добавила эндокринолог. Кроме того, нужно ограничить до минуты время разогрева в микроволновой печи, поскольку длительное нагревание снижает количество нутриентов на 40%, подытожила Гальянова.

Ранее эксперт по ремонту техники Александр Коротенко предупредил, что появление искр при использовании СВЧ-печи происходит не только из-за неправильной посуды, но и при отслоении краски внутри или повреждении слюды. Он объяснил, что это может указывать на скорую поломку микроволновки.