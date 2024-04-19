Врач раскрыла, кому не стоит есть сырые овощи Врач Мельникова: сырые овощи не стоит есть при язве

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Отказаться от сырых овощей следует при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например, при язве и хроническом гастрите, предупредила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что также овощи противопоказаны при рефлюксной болезни. В первую очередь необходимо исключить продукты с выраженными вкусовыми качествами: томаты, лук, чеснок и красный перец.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки являются противопоказанием к употреблению сырых овощей. Прежде всего, с выраженными вкусовыми качествами — томаты, лук, чеснок, красный перец, — пояснила врач.

Употребление сырых овощей при болезнях ЖКТ может привести к длительной и болезненной изжоге. При хроническом холецистите, дискинезии желчного пузыря и желчевыводящих путей данные продукты могут вызвать застой желчи и привести к образованию камней. Кроме того, Мельникова добавила, что при проблемах с кишечником из-за сырых овощей усиливается брожение и образуется больше газов.

Диетолог Наталия Гридина ранее рассказала, что у людей, страдающих от заболеваний, связанных с поражением пищевода, желудка, поджелудочной железы и кишечника, перерывы между приемами пищи должны быть не более четырех часов. По ее словам, питание у язвенников должно быть регулярным, при этом большую роль в лечении заболеваний ЖКТ играют диеты, которые индивидуально составляются врачами.