Врач раскрыла, какие продукты могут спровоцировать рак Врач Киселева: колбасы и сосиски могут спровоцировать рак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Колбасы, сосиски и ветчина могут спровоцировать рак, рассказала aif.ru хирург, онколог, маммолог Алевтина Киселева. По ее словам, все эти продукты поддаются высокой степени обработки.

Во-первых, это продукты высокой степени обработки, в том числе колбасы, сосиски, ветчина, бекон, мясные стейки и консервы — они содержат трансжиры, стабилизаторы и другие вредные вещества, которые могут спровоцировать рак желудка, кишечника и молочной железы, — объяснила медик.

Врач отметила, что также причиной возникновения заболеваний могут стать картошка фри и другой фастфуд. Дело в том, что в них содержится большое количество трансжиров, которые вызывают не только сердечно-сосудистые заболевания и ожирение, но и рак.

Кроме того, нужно обратить внимание на пережаренные продукты, добавила Киселева. В них есть гетероциклические амины, которые являются признанными канцерогенами. Еще один канцероген, ацетальдегид, образуется при распаде алкоголя. Он провоцирует рак желудка, печени и молочной железы.

Переизбыток простых углеводов и сахара также приводят к ожирению и к возможному развитию онкологических заболеваний, подытожила хирург.

Ранее онколог Евгений Черемушкин заявил, что сообщения, что ополаскиватель для полости рта провоцирует развитие рака, являются глупостью. Он отметил, что легальные фармацевтические или косметические компании никогда не станут добавлять в свою продукцию опасные для здоровья вещества.