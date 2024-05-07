Врач раскрыла, как садоводство влияет на здоровье Врач Годун: садоводство может снизить симптомы депрессии

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Садоводство благоприятно влияет на здоровье, например снижает симптомы депрессии, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-педиатр Лариса Годун. По ее словам, также регулярное нахождение на свежем воздухе увеличивает уровень витамина D в организме.

Научные исследования подтверждают, что занятия садоводством могут снизить симптомы депрессии и улучшить эмоциональное состояние как у детей, так и у взрослых, — объяснила медик.

Врач отметила, что регулярная физическая активность и пребывание на свежем воздухе увеличивают уровень витамина D, что способствует поддержанию иммунной системы и здоровью костей. Также, взаимодействие с растениями помогает снизить уровень тревожности и улучшает когнитивные функции за счет повышения уровня серотонина и эндорфина в организме.

Рекомендую включить садоводство в ежедневный распорядок как эффективный способ улучшения здоровья и укрепления семейных уз на многие годы, — подытожила Годун.

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