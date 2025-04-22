Врач раскрыл правду о донорстве костного мозга Врач Сахаров заявил, что забор костного мозга не вызывает болевых ощущений

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Исполняющий обязанности главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Кубани Андрей Сахаров в беседе с телеканалом «Краснодар» развеял мифы о донорстве костного мозга. По его словам, забор костного мозга не вызывает болевых ощущений.

Многие боятся быть донором, потому что считают, что забор костного мозга — это очень больно. На самом деле процедура проводится под анестезией и не вызывает болевых ощущений. Современные методы забора костного мозга полностью безопасны и не представляют угрозы для здоровья донора, — объяснил медик.

Сахаров отметил, что только 15–20% пациентов находят совместимого донора в семье. Каждый год в России около 20 тысячи человек нуждаются в пересадке. Донором может стать гражданин РФ (или иностранец, проживающий в РФ более года) в возрасте от 18 до 45 лет и весом более 50 кг. Однако существуют противопоказания, такие как ОРВИ, беременность, татуировки. Клетки костного мозга восстанавливаются в срок от нескольких недель до месяца.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России доноры крови могут рассчитывать на ряд льгот, включая дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы. По его словам, эти гарантии закреплены как на федеральном, так и на региональном уровне.