Врач раскрыл, как кофе и вино влияют на сердце Врач Григорьян заявил, что умеренное употребление вина не вредит сердцу

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Кандидат медицинских наук Ашот Григорьян в беседе с «Радио 1» развеял миф о влиянии кофе и вина на развитие инфаркта. По его словам, любой алкоголь в умеренных количествах не вредит здоровью.

В умеренных количествах любой алкогольный напиток не вредит. Но у каждого из нас свое понимание умеренного. Кто-то может бутылку выпить и не заметить, — объяснил медик.

Григорьян отметил, что чрезмерное употребление кофе может повысить риск развития аритмии, а вино не рекомендуется людям с повышенной кислотностью. Также он добавил, что соль, как и другие продукты, следует употреблять в умеренных количествах.

Ранее Ашот Григорьян рассказал, что генетическая предрасположенность, стресс и малоподвижный образ жизни являются важными, но не всегда очевидными факторами риска развития инфаркта. По его словам, важно знать семейный анамнез.