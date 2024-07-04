Врач раскрыл, что входит в идеальную аптечку туриста Врач Перова: в аптечке туриста должны быть обезболивающие и лекарства от тошноты

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Планируя отпуск, необходимо позаботиться о том, чтобы в аптечке присутствовали обезболивающие препараты, рассказала терапевт Нина Перова. В беседе с порталом «Доктор Питер» специалист отметила, что немаловажно снабдить аптечку лекарствами от тошноты и диареи.

Кроме того, рекомендует врач, нужно взять с собой энтеросорбенты и таблетки от укачивания. Перова объяснила, что такой минимальный набор в критической ситуации поможет сэкономить время и деньги.

Терапевт также привала с осторожностью относится к еде в местах отдыха. Она посоветовала избегать дегустации стритфуда в придорожных палатках, так как в них могут быть нарушения санитарных норм.

Не стоит забывать и про питьевой режим. Воду из-под крана лучше вообще не пить — выбирайте варианты в бутылках, — добавила врач.

Ранее заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России врач-педиатр Надежда Попова рассказала, что в аптечке должны быть антигистаминные препараты на случай укусов насекомых и необычных реакций на пищевые продукты, пыльцу и другие вещества. Специалист также призвала использовать отпугивающие насекомых средства, когда ребенок отправляется на прогулку в парк или лес.