Врач предупредила, кому нужно быть осторожнее в жару Врач Кузнецова: гипертоникам нужно быть осторожными в жару

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В жару в группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог Людмила Кузнецова. По ее словам, осторожными нужно быть гипертоникам и людям, которые страдают от ишемической болезни сердца.

Медик объяснила, что также жара опасна для людей с нарушениями ритма сердца. Эти люди более всего подвержены негативному влиянию жарких температур из-за того, что повышается артериальное давление и учащается пульс. Из-за этого возникает риск развития сосудистых осложнений, инсульта и инфаркта.

В качестве защитной реакции во время жары усиливается потоотделение, чтобы охладить организм. Но, с другой стороны, это приводит к сгущению крови и риску образования тромбов, а также потере минералов, что может привести к развитию аритмии сердца, — отметила врач.

Кардиолог добавила, что из-за жаркой погоды у человека могут появиться головная боль, головокружение, «мушки» перед глазами, одышка, тошнота и учащенное сердцебиение. Чтобы снизить негативное влияние жары на организм, нужно пить много жидкости, снизить физическую нагрузку и изменить рацион, заключила Кузнецова.

Ранее диетолог София Кованова рассказала, что лучше всего утолять жажду во время жары питьевой водой, в том числе минеральной, квасом, кефиром, а также смузи. Эксперт отметила, что на фоне подобной погоды организм нуждается в дополнительных витаминах и минералах.