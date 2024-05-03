Врач пояснила, чем опасно сочетание шашлыка и алкоголя Врач Панина: поедание шашлыка с алкоголем может привести к панкреатиту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жаренное на огне мясо не считается здоровой пищей из-за наличия канцерогенов, таких как гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды, заявила врач-гастроэнтеролог Наталья Панина, слова которой приводит «Газета.Ru». По ее словам, сочетание жареного мяса с алкоголем может усугубить ситуацию, спровоцировав развитие острого панкреатита.

Алкоголь может нарушить кровоснабжение поджелудочной железы и привести к воспалению органа при употреблении больших доз. Поэтому важно употреблять мясо и алкоголь в умеренных количествах, — предупредила эксперт.

Специалист также отметила, что наиболее вредным считается газированный алкоголь, смешанные напитки и алкоголь с высоким содержанием сахара.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде жареного шашлыка. По ее словам, подгоревшая еда провоцирует появление ранних морщин.

Также врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов заявил, что лучше не покупать замаринованный шашлык, поскольку запах маринада не позволяет определить степень свежести мяса. По его словам, обычно по упаковке замаринованного шашлыка трудно понять, какое внутри мясо.