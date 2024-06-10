Врач посоветовал, что делать при попадании песка в глаза Врач Неронов: при попадании песка в глаза нужно держать их закрытыми

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Если в глаза попал песок, нужно держать их закрытыми, а не тереть, рассказал в беседе с РИАМО врач-инфекционист Владимир Неронов. По его словам, обычно песчаные частички сами выходят из глаза со слезами.

Песчаные частицы, взметаемые в воздух, могут попасть в глаза, вызвать микротравмы слизистой глаза и раздражение. Если такое произошло, нельзя тереть глаз, нужно просто держать его все время закрытым, — объяснил медик.

Врач отметил, что если тереть глаза, то песок может попасть в конъюнктиву, которая находится под веком, и вызвать боль и давление. Если на оболочке виден песок, можно удалить его кончиком носового платка или марли, добавил Неронов. По его словам, если же конъюнктива покраснела и глаз начал слезоточить, лучше обратиться за помощью к специалисту. Кроме того, ни в коем случае нельзя касаться глаз грязными руками, заключил инфекционист.

Ранее терапевт Станислав Ионов заявил, что стресс может негативно влиять на остроту зрения. Эксперт объяснил, что в этом случае нарушается питание сетчатки. Также, по его словам, ухудшают зрение накладные ресницы, а у некоторых людей в сосудах глаз могут образовываться холестериновые бляшки.