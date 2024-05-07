Врач порекомендовала отказаться от соцсетей на майских праздниках Врач Демьяновская: отказ от соцсетей поможет справиться с тревожностью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отказ от соцсетей во время майских праздников может помочь справиться с тревожностью, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская. В беседе с LIFE.ru специалист подчеркнула, что так называемый диджитал-детокс позволяет получить новый опыт, провести больше времени с родными и друзьями.

Несколько лет назад стали популярны интернет-детоксы во время выходных и отпуска. В это время у человека хватает других приятных впечатлений: он встречается с друзьями, путешествует, гуляет на свежем воздухе, получает какой-то новый опыт, у него снижается уровень тревоги, — пояснила врач.

Зависимость от соцсетей и гаджетов возникает из-за возможности легко повысить уровень дофамина. Но у этого есть последствия, предупредила невролог. На скроллинг соцсетей уходит достаточно много времени. Человек начинает испытывать сложности при необходимости переключиться на учебу или работу. Кроме того, виртуальное общение может заменить реальное взаимодействие с людьми. Успехи знаменитостей, о которых можно прочитать в соцсетях, тем временем повышают тревожность и создают страх отстать от других.

Офтальмолог Татьяна Павлова ранее посоветовала делать перерыв в работе с гаджетами, чтобы защитить зрение. Специалист подчеркнула, что рекомендуется прерываться каждые 20 минут, чтобы посмотреть вдаль.