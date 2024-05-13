Врач перечислила продукты, предотвращающие болезнь Альцгеймера и рак Врач Смирнова: шпинат и яйца помогут предотвратить болезнь Альцгеймера

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Чтобы предотвратить болезнь Альцгеймера и рак, нужно включить в свой рацион питания шпинат, яйца и спаржу, рассказала в беседе с LIFE.ru эндокринолог Галина Смирнова. По ее словам, эти продукты являются источником фолиевой кислоты.

Фолиевая кислота играет важную роль в расщеплении вредных аминокислот, формировании клеток и создании эритроцитов, объяснила медик. Основным источником такой кислоты являются зеленые листовые овощи, например спаржа, брюссельская капуста, шпинат и брокколи, а также яйца, печень и бобовые.

Нехватка фолиевой кислоты может привести к сердечно-сосудистым патологиям, болезни Альцгеймера, раку молочной железы и даже бесплодию. Женщинам во время беременности особенно важно получать достаточное количество фолиевой кислоты, ведь при ее недостатке возрастает риск дефектов нервной трубки и ущемления спинного мозга у ребенка, — отметила эндокринолог.

Врач добавила, что нужно помнить о том, что термическая обработка продуктов разрушает фолиевую кислоту. Кроме того, ее усвоению в организме мешают некоторые лекарства и алкоголь. К первым симптомам дефицита фолиевой кислоты относятся снижение веса, головная боль, слабость, усталость и учащенное сердцебиение, подытожила Смирнова.

Ранее стало известно, что ежедневное употребление столовой ложки оливкового масла снижает риск развития деменции на 28%. Оливковое масло может оказывать противовоспалительное и нейропротекторное действие благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жирных кислот и других соединений с антиоксидантными свойствами, таких как витамин Е и полифенолы.