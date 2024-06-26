Врач перечислил продукты, от которых лучше отказаться летом Врач Фарбер: летом опасно есть сырую рыбу

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Летом лучше отказаться от сырой рыбы и других скоропортящихся продуктов, рассказал «360» гастроэнтеролог Андрей Фарбер. По его словам, из-за жары хуже соблюдаются условия хранения.

Конечно же, опасно есть роллы и другие продукты, не прошедшие термическую обработку. Особенно употреблять их летом. Когда жара, хуже могут соблюдаться условия хранения, — объяснил медик.

Гастроэнтеролог посоветовал сразу обращаться к врачу при первых симптомах отравления. Обычно отравление сопровождается тошнотой, рвотой, поносом и иногда повышением температуры.

С этими симптомами следует обратиться к терапевту, инфекционисту или гастроэнтерологу, добавил Фарбер. В домашних условиях нужно пить как можно больше жидкости, подытожил врач.

Ранее биолог Ирина Лялина посоветовала отказаться от спиртного и жирных закусок во время выпускного вечера. Она подчеркнула, что стоит избегать пиццы, чипсов, наггетсов и другого фастфуда.

До этого диетолог Алексей Кабанов рассказал, что лимонад является наиболее вредной летней сладостью, так как одна банка газировки объемом 330 мл перекрывает суточную норму потребления сахара взрослым человеком. Еще один вредный летний продукт — мороженое, в котором много не только сахара, но и насыщенных жиров.