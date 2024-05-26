Врач ответил на вопрос об опасности лазерной эпиляции и противопоказаниях Онколог Исаев-Апостолов заявил, что лазерная эпиляция не провоцирует рак

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На сегодняшний момент никаких научных доказательств, что лазерная эпиляция увеличивает риск развития рака, заявил онколог-химиотерапевт Андрей Исаев-Апостолов в беседе с «ДокторПитер». По его словам, в процедуре не используется ионизирующее излучение, которое действительно может быть опасным при неправильном использовании.

Самые частые проблемы после лазерной эпиляции — раздражение кожи или небольшие изменения ее цвета на обработанном участке. Редко могут появиться волдыри или рубцы, — сказал медик.

Эксперты утверждают, что при соблюдении всех правил и использовании качественного оборудования лазерная эпиляция безопасна для здоровья. Главное, что следует запомнить — лазер воздействует только на пигмент. При правильной технике и подготовке к процедуре это не представляет угрозы.

Есть определенные противопоказания, на которые стоит обратить внимание. Например, при наличии варикозного расширения вен необходимо избегать обработки мест, где есть расширенные вены. Но лазерная эпиляция над варикозными сеточками может быть выполнена без влияния на их состояние.

Однако наличие на коже изменений, таких как пигментация, воспаления, гнойничковые образования, трофические нарушения, язвы, раны, являются абсолютными противопоказаниями для проведения лазерной эпиляции. Также от процедуры стоит отказаться при беременности и лактации, онкологических и инфекционных заболеваниях, диабете в стадии декомпенсации, тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы, эпилепсии, аллергии на свет, наличии кардиостимулятора или других имплантированных электронных устройств.

Кроме того, временными противопоказаниями являются свежий загар, прием фотосенсибилизирующих препаратов, наличие большого количества родинок или пигментных пятен, гормональные нарушения, татуировки или перманентный макияж.

Ранее врач-дерматолог Наталия Жовтан заявила, что эпиляция сахарной пастой, или шугаринг, является сегодня одним из наиболее популярных способов удаления нежелательных волос, однако у этой процедуры могут быть и опасные для здоровья последствия. По ее словам, в результате нарушения структуры кожи при шугаринге человек может инфицироваться вирусом герпеса или стафилококком.