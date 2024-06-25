Врач оценила слухи о связи чайных пакетиков с риском развития рака Реабилитолог Малиновская: не стоит зацикливаться на вреде пакетированного чая

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Пакетированный чай опасен для здоровья не более, чем другие продукты питания, заявила в беседе с интернет-изданием Regions врач-реабилитолог Светлана Малиновская. Комментируя информацию, что употребление такого напитка может вызвать рак из-за наличия частиц пластика в составе упаковки, она подчеркнула, что сейчас практически нельзя найти идеально чистой и экологичной пищи.

Не стоит на этом зацикливаться. Идеально чистой и экологичной пищи сейчас очень мало. Дозировка пластика, которая может попасть в организм через такие продукты, не опасна, – уточнила Малиновская.

Врач также напомнила, что нанопластик попадает в организм при употреблении бутилированной воды, йогуртов, молочных изделий, а также при готовке фасованного мяса.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее обратил внимание на то, что содержащиеся в зеленом чае полифенолы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. По его мнению, этот напиток может стать альтернативой газировки, фруктовых соков или алкоголя.

Онколог Сергей Родимов прежде призывал выбирать между свежемолотым кофе и растворимым первый вариант. Он предупредил, что в день стоит выпивать не более пяти чашек эспрессо.