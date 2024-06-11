Врач оценил опасность российских комаров Врач Болибок: комары Центральной России инфекции не переносят

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Комары, обитающие в Московском регионе и Центральной части России, опасности для здоровья не представляют, сообщил в беседе с НСН врач Владимир Болибок. По словам медика, комары опасны тем, что могут вызвать аллергическую реакцию или долго не заживающие расчесы с риском инфицирования.

С комарами две проблемы. Первая — это сам по себе зудящий укус, его можно расчесать и внести инфекцию уже в расчес. Возникает вторичное инфицирование. Особенно дети часто расчесывают болячки. Такие язвы могут достаточно долго заживать и даже оставлять рубцы на коже. Вторая проблема заключается в том, что на укусы комаров тоже бывает аллергия. Сначала она возникает в виде крапивницы, но может быть и большой лимфатический отек по типу замедленной аллергии, — отметил врач.

Болибок добавил, что комары из дальних российских регионов могут переносить возбудителей различных заболеваний, включая малярию. При этом в тропических странах комары переносят еще и вирус Зика, напомнил он.

Ранее врач Ольга Уланкина рассказала, что комары являются переносчиками туляремии и дирофиляриоза, а также малярии и других опасных инфекций. По ее словам, сейчас в стране зафиксировано более 100 подвидов насекомых.