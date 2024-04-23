Врач объяснила, как сон влияет на похудение Врач Садыгова посоветовала спать больше шести часов для похудения

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Дефицит сна (менее шести часов в сутки) повышает риск сахарного диабета II типа и ожирения, сообщила «Газете.Ru» гастроэнтеролог и диетолог Шафаг Садыгова. По словам специалиста, иногда для похудения достаточно нормализовать сон.

Садыгова объяснила, что отсутствие сна, его недостаток или плохое качество могут нарушать процессы синтеза и секреции гормонов. Например, дефицит сна может негативно влиять на метаболизм глюкозы, опосредованно приводя к развитию сахарного диабета.

Развитию ожирения может способствовать дисбаланс двух основных гормонов — лептина, который подавляет аппетит, а также грелина, который повышает аппетит. В результате человек может испытывать повышенный аппетит, — объяснила Садыгова.

Качественный сон, по словам врача, способствует похудению. Нормализовать его помогут несколько советов. Перед сном не следует работать, лучше провести время за чтением и рукоделием. В вопросах физических нагрузок Садыгова советует учитывать индивидуальные особенности. Некоторым людям занятия спортом помогают уснуть, других — бодрят. Эксперт также советует проветривать комнату перед сном.

Правильно подобранные шторы также будут способствовать крепкому сну. Лучше всего подойдут шторы блэкаут, полностью не пропускающие свет, — заключила специалист.

Ранее гастроэнтеролог доктор медицинских наук Юрий Успенский рассказал, что для правильного похудения необходимо исключить из рациона хлебобулочные изделия, макароны и картофель. Он также отметил, что лучше сделать акцент на мясе, твороге и овощах.