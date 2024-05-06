Врач объяснил, как стареют органы чувств Доктор Стефаначчи: потеря слуха в старости может быть связана с накоплением серы

Частичная или полная потеря слуха в старости может быть вызвана несколькими причинами, в том числе, накоплением ушной серы и доброкачественными опухолями, рассказал доктор медицинских наук из Университета Томаса Джефферсона Ричард Дж. Стефаначчи. Эксперт также объяснил, что изменения вызываются продолжительным воздействием шума. Самым неприятным последствием является притупление способности понимать речь других людей, передает слова эксперта MSD Manual.

Понять, что говорят женщины и дети, может быть труднее, чем то, что говорят мужчины. Это связано с тем, что у большинства женщин и детей высокие голоса. Однако постепенно и низкие звуки становится слышать труднее, — объяснил Стефаначчи.

После 50 лет также снижается способность ощущать вкус и запахи, добавил доктор. По его словам, это связано с тем, что рецепторы теряют чувствительность. Слизистая оболочка носа истончается и иссушается, а нервные окончания разрушаются. В итоге многие продукты приобретают горький привкус.

Кроме того, с возрастом десны немного опускаются, а зубная эмаль стирается. Это приводит к устойчивому ощущению сухости во рту, что снижает способность воспринимать вкусы.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что сохранить молодость кожи помогает процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. По ее словам, этот способ стимулирует выработку нового коллагена и эластина.