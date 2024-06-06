Врач назвала заболевания, которые можно спутать с беременностью Врач Деваева: увеличение живота может означать опухолевые процессы

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Есть заболевания, которые можно спутать с беременностью, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач акушер-гинеколог Людмила Деваева. По ее словам, увеличение живота может означать опухолевые процессы, а задержка менструации — воспаление.

Это может быть признаком воспалительных заболеваний органов малого таза, при синдроме поликистозных яичников, гормональных нарушений, связанных с работой репродуктивной системы, заболеваниями щитовидной железы или головного мозга. Кроме того, такой симптом может наблюдаться при длительном или сильном стрессе, — объяснила медик.

Врач отметила, что живот может увеличиться из-за асцита, так как в брюшной полости и малом тазу скапливается жидкость. При опухоли яичников живот может быть такого же размера, как во время доношенной беременности. Также изменение вкусовых предпочтений может говорить о воспалении в органах ЖКТ или об анемии.

Кроме того, из-за некоторых заболеваний сопровождаются отечностью и болью в молочных железах, добавила акушер.

Тошнота и рвота могут быть признаками расстройства органов пищеварительного тракта, дискинезии желчевыводящих путей, гастриты, дуодениты. Часто данные заболевания протекают с болью, нарушением стула, изжогой, вздутием живота и нарушением стула, — заключила Деваева.

Ранее перинатальный психолог Марина Закиева рассказала, что некоторые женщины отмечают более яркие сновидения в первые недели беременности. Она отметила, что данный признак не является стопроцентным. По ее словам, точный диагноз поставит только квалифицированный специалист.