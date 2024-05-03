Врач назвала простые упражнения, которые помогут избавиться от запоров Врач Павлова: бег и легкое кардио помогут избавиться от запоров

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Улучшить работу кишечника и справиться с запорами помогут простые физические упражнения, рассказала в Telegram-канале врач-эндокринолог доктор медицинских наук Зухра Павлова. По ее словам, в частности, речь идет о беге и легком кардио. Как подчеркнула специалист, на пользу пойдет любая двигательная активность, поскольку она позволяет стимулировать желудочно-кишечный тракт и при этом не вызывает резкого смещения кровотока.

Часто во время или сразу после интенсивной пробежки человеку хочется сходить в туалет. Причина в недостатке кровоснабжения толстой кишки, ведь во время физических нагрузок организм направляет кровь от пищеварительной системы к работающим мышцам. Более того, интенсивный бег буквально выталкивает содержимое кишечника, стимулируя его сокращения, — написала Павлова.

Врач также посоветовала для нормализации работы кишечника делать планки и скручивания. Она пояснила, что мышцы живота играют решающую роль в моторике ЖКТ и их сокращение повышает давление во всей брюшной полости. Кроме этого, по словам Павловой, можно заниматься йогой, при которой организм расслабляется и тем самым налаживается пищеварение. Такой вид упражнений особенно полезен для облегчения запоров у людей с синдромом раздраженного кишечника, подчеркнула врач.

Ранее врач Марина Савкина опровергла миф о процессах в кишечнике. Она заявила, что еда не может гнить в желудочно-кишечном тракте, поскольку продукты расщепляются ферментами еще до встречи с микроорганизмами. По словам специалиста, в желудке отсутствуют микроорганизмы из-за кислой среды, в связи с чем процесс гниения исключен.