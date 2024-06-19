Врач назвала продукты, идеальные для диабетиков Доктор Ли: диабетикам стоит включить в рацион продукты, богатые хромом и магнием

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Людям, страдающим диабетом, следует включить в свой рацион продукты, содержащие магний и хром, заявила британский врач Дебора Ли. По ее словам, эти минералы помогают усиливать действие инсулина и способствуют нормализации уровня сахара в крови, передает портал «Хибины».

Доктор подчеркнула, что существует множество причин выхода из под контроля уровня глюкозы, чаще всего это происходит при злоупотреблении углеводами и алкоголем, а также из-за стресса и пропусков в приеме лекарств. Чтобы поддержать действие инсулина, специалист порекомендовала употреблять листовые зеленые овощи, орехи, цельнозерновые продукты, морепродукты, мясо и рыбу. Все эти продукты богаты хромом и магнием, отметила она.

Помимо этого, она посоветовала диабетикам включить в рацион продукты с низким гликемическим индексом, которые медленно высвобождают энергию, а также содержащие клетчатку. Также необходимо спать как минимум семь часов в сутки, постараться поменьше нервничать, следить за индексом массы тела и регулярно выполнять умеренные физические упражнения.

Если вы ведете здоровый образ жизни и соблюдаете правила, это может значительно снизить уровень глюкозы в течение двух-трех недель, — подчеркнула доктор Ли.

Ранее диетолог Юлия Зинченко предупредила, что если есть арбуз в больших количествах и не заниматься спортом, можно набрать лишний вес. По ее словам, это может произойти из-за высокого содержания сахарозы и фруктозы в ягоде.