Врач назвала признаки недостатка железа в организме Врач Галафаст: головная боль может указывать на недостаток железа в организме

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Головные боли и быстрая утомляемость могут указывать на недостаток железа в организме, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» педиатр Евгения Галафаст. По ее словам, о нехватке железа также могут говорить сухость кожи и учащение пульса.

Педиатр отметила, что признаком недостатка этого элемента является одышка и частая простуда. Железо жизненно необходимо для человека, поэтому важно поддерживать его уровень.

Железо является частью гемоглобина, который позволяет переносить кислород из легких к органам и тканям. Оно необходимо для образования эритроцитов. В организме содержится в среднем 4–5 г железа, 30% именно в форме ферритина, который в основном депонируется в печени, селезенке, мышцах, костном мозге, — объяснила медик.

Чтобы определить недостаток или переизбыток железа в организме, проводятся исследования уровня ферритина, заключила Галафаст.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, что лучшими источниками железа являются говядина, тунец, устрицы, бобы, цельнозерновые продукты, а также лосось и печень. Она отметила, что данный микроэлемент отвечает за формирование красных кровяных клеток — эритроцитов.