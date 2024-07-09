Врач назвала прически, из-за которых летом можно лишиться волос Врач Толстоносова: высокий хвост и накладные пряди летом могут испортить волосы

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Африканские косички, тугой высокий хвост и накладные пряди могут серьезно испортить волосы в летнюю жару, заявила врач-трихолог Виктория Толстоносова в беседе с изданием «Доктор Питер». По ее словам, необходимо адаптировать прическу и укладку под погоду, выбирая оптимальные варианты для каждого сезона.

Как рассказала специалист, африканские косички сильно давят на кожу головы, приводя к слабости и ломкости локонов. При этом из-за ограниченной микроциркуляции крови в тканях могут пострадать волосяные луковицы, из-за чего обладательница такой прически рискует потерять волосы.

Также часть волос можно потерять из-за использования тугих резинок и постоянного натяжения прядей в случае тугого высокого хвоста. Стержень волоса получает повреждения, что приводит к ломкости.

Что касается накладных прядей, то, по словам Толстоносовой, искусственно наращенные волосы зачастую сильно вредят натуральным. Она пояснила, что неправильное или слишком тугое прикрепление материалов при наращивании оказывает давление на волосяные фолликулы, что может привести к воспалительным и разрушительным процессам.

Чтобы избежать таких проблем, трихолог порекомендовала женщинам в летний период распускать волосы или собирать их в низкий свободный пучок. Кроме того, врач посоветовала обойтись без горячих стайлеров или свести их использование к минимуму.

Ранее врач и эксперт по здоровому образу жизни Виктория Толмачева рассказала, что для того чтобы получить идеальный загар, можно оставаться на солнце в утренние часы с 08:00 по 10:00 и после 16:00. При этом, по ее словам, нужно отказаться от употребления спиртных напитков и не забывать о солнцезащитном креме и головном уборе.