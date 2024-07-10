Врач назвала опасные последствия сгущения крови Врач Бережная: из-за слишком густой крови могут образоваться тромбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за слишком густой крови могут образоваться тромбы, рассказала «Газете.Ru» врач общей практики Марина Бережная. По ее словам, также сгущение крови чревато головной болью и снижением работоспособности.

Если говорить о серьезных последствиях, сгущение крови может увеличивать риск образования тромбов. И речь не только о тромбах крупных сосудов, но и о микротромбозах. Они приводят к нарушениям снабжения практически всех тканей и органов кислородом, — объяснила медик.

Врач отметила, что сгущение крови является нарушением нормального соотношения количества клеток крови и объема ее жидкой части. Чтобы избежать этого, нужно следить за водным балансом. Также можно пройти определенные лабораторные исследования, чтобы определить нарушения вязкости крови.

Одно из них стало всем нам знакомо со времен пандемии COVID-19 — D-димер. Но его выполнение для самостоятельной оценки ситуации не подходит, оценивать результаты любых анализов должен только специалист, — добавила Бережная.

Ранее кардиолог Анна Кореневич предупредила, что употребление сахара и простых углеводов провоцирует риск тромбоза. Она объяснила, что такие продукты сгущают кровь, которая становится похожа на сироп.