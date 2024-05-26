Врач назвала опасные детские заболевания, которые можно спутать с простудой Врач Лопушанская: пять опасных детских заболеваний начинаются как простуда

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Пять опасных детских заболеваний сопровождаются повышением температуры тела и сначала могут быть приняты за обычную простуду, сообщила «Газете.Ru» педиатр Наталья Лопушанская. Среди них менингит, энцефалит, стрептококковый тонзиллофарингит, инфекционный мононуклеоз, мочевые инфекции.

Повышение температуры. При респираторной инфекции оно чаще всего сопровождается насморком, покашливанием, болью в горле. Иногда <...> может болеть голова. Аналогичные симптомы, но в разных сочетаниях могут сигнализировать о начале других серьезных состояний, — рассказала врач.

По ее словам, при менингите лихорадка чаще всего сопровождается сильной головной болью, судорогами, рвотой, нарушением сознания. Лопушанская добавила, что нарушение сознания и походки при лихорадке также может быть первым признаком энцефалита.

Боль в горле с повышенной температурой и увеличением лимфатических узлов может быть признаком стрептококковой инфекции или инфекционного мононуклеоза. Лихорадка без катаральных явлений всегда может быть симптомом мочевой инфекции. Не распознанная вовремя мочевая инфекция может привести к пиелонефриту разной степени тяжести с возможными последствиями — нарушением функции почек или развитием артериальной гипертонии, — рассказала врач.

Ранее терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков сообщил, что повышенный уровень лейкоцитов в крови может указывать на девять патологических процессов в организме. Речь идет в том числе об интоксикации, ревматической атаке, раке, травмах или ожогах, острых кровотечениях и инфарктах внутренних органов.