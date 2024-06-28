Врач назвала неожиданные причины частой зевоты Врач Неврюзина: частая зевота может развиваться на фоне височной эпилепсии

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Учащенная зевота может появиться из-за тревожно-депрессивных расстройств или нарушений работы сердечно-сосудистой системы, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог Галина Неврюзина. По ее словам, также частая зевота может развиваться на фоне височной эпилепсии.

Частое зевание может служить признаком нарушений работы сердечно-сосудистой системы в виде расстройства вегетативной нервной системы. В перечень возможных проблем входит даже инфаркт миокарда. Так что, если зевота сочетается с болью в груди, одышкой, тошнотой, следует немедленно обратиться к врачу, — объяснила медик.

Врач отметила, что обычно человек часто зевает при сильной усталости и недостатке сна, однако причиной могут быть и серьезные заболевания. Зевота может развиться на фоне болезни Паркинсона, а также заболеваний, которые связаны с повреждением тканей мозга, в том числе, опухоли головного мозга. В таких случаях вместе с зевотой появляются головные боли, нарушения зрения, памяти и даже изменения личности.

Кроме того, человек может безостановочно зевать из-за интоксикации веществами, хронической сердечной недостаточности и недостатка гормонов щитовидной железы, добавила Неврюзина. К причинам также могут относиться сахарный диабет, последствия инсульта и рассеянный склероз, подытожила невролог.

Ранее терапевт Кристина Заплавнова рассказала, что зевота может быть симптомом тяжелых и потенциально смертельных заболеваний, в том числе эпилепсии, рассеянного склероза, инсульта или черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Она подчеркнула, что зевота как проявление сонливости может говорить об анемиях различного генеза.