Врач назвала эффективные способы снизить уровень гормона стресса Врач Малиновская: снизить уровень кортизола поможет сон

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Сокращение напряженных ситуаций и правильный режим сна поможет сократить выработку кортизола, заявила в беседе с «Вестями Подмосковья» врач Ольга Малиновская. По ее словам, гормон стресса при длительных тревожных состояниях может привести к набору веса.

По мнению Малиновской, перед ночным отдыхом стоит отказаться от употребления кофеиносодержащих напитков. Спать нужно не менее семи часов. Помимо этого, снизить уровень кортизола поможет сбалансированное питание, включающее белки, цельные злаки и насыщенные жиры, а также минимальное количество сахара, добавила врач.

Эксперт также порекомендовала чаще смеяться, восхищаться собой и не винить себя за промахи. По ее словам, снижение уровня самокритики и работа над собственным ментальным здоровьем благотворно скажется на уровне кортизола.

Психолог Вероника Кирсанова ранее предупредила, что работа по ночам может привести к инфаркту, а также повышает риски развития депрессии и появление атеросклероза. Врач заметила, что поздняя деятельность менее продуктивна, так как человек к вечеру чаще совершает ошибки или не замечает их.