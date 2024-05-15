Врач назвала, для кого опасны резкие погодные изменения Врач Ибадулоева: резкие изменения погоды опасны для людей с заболеваниями сердца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкие погодные изменения опасны для людей, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, рассказала в беседе со «Страстями» терапевт Мария Ибадулоева. По ее словам, колебания температур и атмосферного давления увеличивают нагрузку на сердце.

Большему риску подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как резкие колебания температуры, атмосферного давления и ставшие последнее время частыми магнитные бури, увеличивают нагрузку на сердце и весь организм в целом, — объяснила медик.

Врач отметила, что в зоне риска еще находятся люди с болезнями иммунной системы, бронхов, легких и с заболеваниями суставов. Также резкие погодные изменения неблагоприятны для пожилых людей и детей.

Кроме того, люди, у которых раньше не было проблем со здоровьем, тоже могут испытывать недомогание, добавила терапевт. У них может появиться головная боль, слабость, апатия и общий упадок сил, заключила Ибадулоева.

Ранее врачи Химкинской областной больницы заявили, что после магнитных бурь метеозависимые люди испытывают головную боль, усталость, сонливость и раздражительность. По их словам, люди с метеозависимостью острее других страдают из-за атмосферных перепадов и вынуждены воздерживаться от вредных привычек в такое время.