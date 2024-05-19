Врач назвал самые бесполезные анализы Врач Терушкин назвал анализы на инсулин и железо одними из самых бесполезных

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Анализ на инсулин

Попытки диагностировать у себя диабет, сдавая анализы на инсулин, абсолютно бесполезны, заявил врач-эндокринолог Роман Терушкин в беседе с агентством ПРАЙМ. По его словам, в этом случае нельзя даже назвать норму. Инсулин существует в крови очень непродолжительное время, объяснил специалист.

Самое главное, показатель инсулина не влияет на тактику лечения, поэтому и сдавать этот анализ нет необходимости, — отметил Терушкин.

Не менее бесполезным является и анализ на сывороточное железо, добавил эксперт. Этот показатель может меняться в течение дня.

Нет смысла сдавать анализы и на витамины группы В, так как они являются водорастворимыми и легко выводятся из организма. Проверять магний бесполезно, так как это один из важнейших микроэлементов и организм всегда будет поддерживать его количество всеми силами, отметил специалист. Если ориентироваться на показатели магния, то дефицит, по его словам, можно обнаружить слишком поздно.

Смотреть уровень йода в анализах также не имеет смысла, добавил эксперт. На этот показатель влияет слишком много факторов. Онкомаркеры также могут повышаться даже при простом ОРВИ, поэтому их следует сдавать только по показаниям.

По мнению эндокринолога, также не имеет смысл отслеживать уровень серотонина. Диагностировать депрессию с его помощью невозможно.

Ранее терапевт Евгений Батаев призвал сдавать общий анализ крови раз в год. По его словам, сдавать ОАК рекомендуется даже в том случае, если нет никаких жалоб на здоровье. Это позволит проследить за изменениями в базовых показателях.