Врач назвал опасные последствия дефицита тиамина для здоровья Врач Лебедева: дефицит тиамина может привести к болезням сердца

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Недостаток витамина В1, или тиамина, может привести к развитию полиневрита бери-бери, а также болезней сердца, заявил в беседе с «Газетой.Ru» врач и глава группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. По его словам, пациент с таким диагнозом может сталкиваться с нервозностью и снижением памяти.

Выраженный авитаминоз В1 может привести к развитию полиневрита бери-бери, который проявляется утратой чувствительности, мышечной слабостью, поражением сердечно-сосудистой системы, — перечислил врач.

Кроме того, нехватка тиамина мешает нормальному протеканию процессов углеводного и жирового обмена, чтобы приводит к накоплению пировиноградной кислоты в крови. Лебедев уточнил, что восполнить дефицит можно при помощи включении в рацион семян подсолнечника, хлеба из цельнозерновой муки, орехов и круп, а также говяжьей печени и картофеля.

Сотрудники мурманского отделения Роспотребнадзора ранее обратили внимание на то, что при дефиците железа у человека наблюдается утомляемость и плохой аппетит. По их данным, недостаток микроэлемента также приводит к повышенной раздражительности и апатии.