Врач назвал опасную для организма дозу энергетиков Врач Григорян: четыре банки энергетиков способны нанести сильный вред организму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре банки энергетических напитков, выпитых за короткое время, могут нанести серьезный вред организму человека, заявил в беседе с «Радио 1» эндоваскулярный хирург Ашот Григорян. Он добавил, что больше проблем можно получить, если смешать напиток с алкоголем.

Достаточно выпить три-четыре банки в течение двух-трех часов. Еще хуже, если энергетики будут сочетаться с алкоголем или кофе, — пояснил Григорян.

Врач напомнил, что энергетические напитки способны вызывать привыкание из-за содержания в них кофеина, таурина и гуарана. Кроме того, при употреблении могут появиться проблемы с сердцем, из-за которых можно столкнуться с инсультом, инфарктом или с желудочными осложнениями. По словам Григоряна, для получения бодрости лучше выпить кофе, а также проветрить комнату или выйти на прогулку.

Академик РАН Геннадий Онищенко ранее выступил за запрет на продажу энергетиков для несовершеннолетних в России. Он подчеркнул, что принятие закона не позволит одномоментно остановить продажу напитков детям, но позволит регулировать ее. Онищенко также предложил заменить энергетики на правильное питание, которое обогащено различными витаминами.