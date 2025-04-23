Врач предупредил, о каких серьезных болезнях может говорить одышка Врач Буланов заявил, что одышка может быть признаком болезней легких или сердца

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Одышка — это не только ощущение нехватки воздуха, но и возможный симптом серьезных проблем с легкими или сердцем, заявил в беседе с РИАМО кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов. По его словам, также это может быть следствием хронического стресса.

Одышка часто связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например ишемической болезнью сердца или сердечной недостаточностью. Если сердцу не хватает сил прокачивать кровь, ткани начинают страдать от нехватки кислорода, появляется чувство удушья, — объяснил медик.

Буланов отметил, что одышка может быть вызвана недостаточной работой легких, например при пневмофиброзе, бронхоэктатической болезни или последствиях Covid-19. В группе риска находятся курильщики. Хронический стресс также может вызывать одышку, поскольку из-за него появляется спазм сосудов, повышается давление, перегружается сердце.

Ранее кардиолог Сергей Васильев заявил, что повышенная тревожность, чувство страха, скачки артериального давления, головная боль, одышка при минимальной нагрузке, слабость и чрезмерное потоотделение могут сигнализировать об инфаркте миокарда. Он отметил, что на это заболевание нередко указывают тошнота, головокружение и ощущение нехватки воздуха.