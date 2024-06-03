Врач назвал эффективный способ похудеть и укрепить здоровье Доктор Мосли: увеличение потребления белка способствует похудению

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Увеличение количества потребляемого белка и регулярные физические упражнения не только помогут похудеть, но и позволят укрепить здоровье, рассказал доктор Майкл Мосли. Это подтвердил эксперимент с добровольцами, которые соблюдали эти условия в течение трех месяцев, передает «Доктор Питер».

Отмечается, что после 30 лет человек теряет около 5% мышечной массы за каждое прожитое десятилетие, из-за чего тело становится более дряблым и слабым. По мнению специалиста, общепринятые нормы, при которых женщинам старше 19 лет нужно 45 г белка в день, мужчинам — 55 г, слишком малы, особенно для людей старше 60 лет.

Участие в исследовании приняли 98 человек в возрасте старше 60 лет, большинство из них были женщинами. Их поделили на две группы: первая группа должна была изменить свое меню, добавив туда больше белков, а вторая группа была контрольной. Среднее количество потребляемого белка у участников первой группы возросло примерно до 90 граммов белка.

Помимо изменений в питании, испытуемым также предлагалось выполнять упражнения с отягощениями ежедневно в течение девяти минут. Всего эксперимент длился три месяца. В итоге было установлено, что добровольцы смогли уменьшить талию на два сантиметра, увеличить силу хвата и скорость ходьбы, а также снизить уровень «плохого» холестерина.

Для увеличения количества белка в меню Мосли советует за завтраком съедать пару яиц в любом виде, либо греческий йогурт с орехами. В обед рекомендуется есть мясо или рыбу, для вегетарианцев подойдет фасоль и чечевица.

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