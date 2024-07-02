Врач напомнил об опасности употребления мороженого в жару Врач Бережанский: мороженое в жару дает нагрузку на пищеварительную систему

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Употребление мороженого при наступлении аномальной жары может дать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, заявил в беседе с aif.ru врач и доцент Сеченовского университета Павел Бережанский. По его словам, организму сложнее переварить жирный продукт при повышении температуры.

Употребление такой пищи — большая нагрузка на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. Ведь организму еду нужно не только переварить, но еще и усвоить, чтобы питательные вещества разнеслись по всему организму, — уточнил Бережанский.

Врач также призвал не пить в жару ледяную воду, так как она будет стрессом для пищеварительного тракта и дыхательной системы. Он предложил выбирать напитки комнатной температуры. Бережанский также предложил включать в рацион больше фруктов и овощей, богатых минералами.

Представители Роспотребнадзора также ранее предложили отказаться от чрезмерно холодных напитков и ледяного мороженого в жару, чтобы не заболеть ОРВИ. Они также порекомендовали не забывать о правилах соблюдения гигиены.

Эндокринолог Роман Терушкин прежде предупреждал, что постоянная тяга к сладкому может свидетельствовать о сбоях в работе ЖКТ или заражении паразитами. Он заметил, что непрерывная потребность в угощениях может стать причиной появления диабета.