ВОЗ предупредила о новой угрозе для человечества Специалисты ВОЗ предупредили о повышении устойчивости бактерий к антибиотикам

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Устойчивость болезнетворных бактерий к противомикробным препаратам продолжает расти, сообщается в заявлении, распространенном Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее специалисты расширили список приоритетных бактериальных патогенов, состоящий из 15 семейств опасных микроорганизмов. В свою очередь этот список разделяется на критическую, высокую и среднюю категории приоритетности.

Представители организации напомнили, что устойчивыми считаются те бактерии, которые перестают реагировать на лекарства. Это создает угрозу большего распространения различных инфекций, представляющих опасность для человека. По словам экспертов, повышение устойчивости связано с неправильным и избыточным применением антибиотиков и других противомикробных препаратов.

Говоря о списке приоритетных патогенов, сотрудники ВОЗ заявили, что особую опасность для человечества представляют грамотрицательные бактерии. Они включены в критическую категорию приоритетности. Отмечается, что эти бактерии способны находить новые способы противостоять лечению.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов ранее заявил, что в России с декабря 2023 года наблюдается повышенная активность стрептококковой инфекции. По его словам, она приводит к развитию тяжелых форм ангины, пневмонии и инвазивных заболеваний.