Хирург назвал неожиданные полезные свойства мороженого Хирург Умнов: мороженое может заглушить боль в горле при ангине

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Регулярное употребление мороженого в небольших количествах поможет закалить организм, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. По его словам, мороженое поможет уменьшить боль в горле при ангине и простуде. Как пояснил врач, охлаждение слизистой притупляет неприятные ощущения.

Если летом и осенью есть мороженое маленькими порциями, то, скорее всего, зиму удастся пережить без ангины. Переохлаждение вызывает сужение сосудов и нарушает защитный барьер слизистых оболочек, но для здорового человека это не опасно. За рубежом врачи нередко прописывают мороженое для уменьшения боли в горле при ангине и простуде — охлаждение слизистой притупляет неприятные симптомы, — заявил хирург.

Ранее Умнов заявил, что мороженое из спиртных напитков способно повредить внутренние органы. По его словам, наиболее уязвимы головной мозг и желудок. Как пояснил врач, алкоголь подавляет развитие клеток центральной нервной системы.

Врач и телеведущая Елена Малышева ранее заявила, что употребление мороженого может облегчить самочувствие пациентов, перенесших тонзиллэктомию — операцию по удалению миндалин. По ее словам, это обусловлено тем, что мороженое охлаждает болевые рецепторы.