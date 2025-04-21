Хотите питаться правильно, но не знаете, что приготовить на обед? Эти 3 проверенных рецепта помогут вам оставаться в форме без голодовок и однообразного меню!
1. Куриные котлеты с брокколи
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Куриное филе — 300 г
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Брокколи — 200 г
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Яйцо — 1 шт.
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Овсяные хлопья — 2 ст. л.
Приготовление: филе и брокколи измельчите в блендере, добавьте яйцо и хлопья. Сформируйте котлеты, запекайте 25 минут при 180 °C. Подавайте с зеленым салатом.
2. Гречка с овощами и индейкой
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Гречка — 150 г
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Филе индейки — 200 г
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Перец болгарский — 1 шт.
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Морковь — 1 шт.
Приготовление: отварите гречку. Индейку и овощи обжарьте на антипригарной сковороде без масла. Смешайте с гречкой, добавьте специи.
3. Салат с тунцом и киноа
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Киноа — 100 г
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Тунец в собственном соку — 1 банка
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Огурец — 1 шт.
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Помидоры черри — 5 шт.
Приготовление: отварите киноа. Смешайте с размятым тунцом, нарезанными овощами. Заправьте лимонным соком.
Совет: готовьте сразу на 2–3 порции — так у вас всегда будет полезный обед под рукой. Эти блюда сохраняют свежесть в холодильнике 2–3 дня. Питайтесь правильно без лишних хлопот!
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