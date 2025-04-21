Вкусные и легкие ПП-обеды за 30 минут: три идеальных рецепта

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Хотите питаться правильно, но не знаете, что приготовить на обед? Эти 3 проверенных рецепта помогут вам оставаться в форме без голодовок и однообразного меню!

1. Куриные котлеты с брокколи

Куриное филе — 300 г

Брокколи — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Овсяные хлопья — 2 ст. л.

Приготовление: филе и брокколи измельчите в блендере, добавьте яйцо и хлопья. Сформируйте котлеты, запекайте 25 минут при 180 °C. Подавайте с зеленым салатом.

2. Гречка с овощами и индейкой

Гречка — 150 г

Филе индейки — 200 г

Перец болгарский — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Приготовление: отварите гречку. Индейку и овощи обжарьте на антипригарной сковороде без масла. Смешайте с гречкой, добавьте специи.

3. Салат с тунцом и киноа

Киноа — 100 г

Тунец в собственном соку — 1 банка

Огурец — 1 шт.

Помидоры черри — 5 шт.

Приготовление: отварите киноа. Смешайте с размятым тунцом, нарезанными овощами. Заправьте лимонным соком.

Совет: готовьте сразу на 2–3 порции — так у вас всегда будет полезный обед под рукой. Эти блюда сохраняют свежесть в холодильнике 2–3 дня. Питайтесь правильно без лишних хлопот!

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