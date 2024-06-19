Визажист рассказал, как дома сделать макияж на выпускной Визажист Индиков: для макияжа на выпускной нужно сделать идеальный тон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для макияжа на выпускной можно использовать цветную тушь, рассказал в беседе с «Москвой 24» визажист Эрик Индиков. По его словам, в макияже в домашних условиях важно сделать хороший тон лица.

Лучше сделать идеальный тон и больше ничего, нежели, наоборот, пытаться что-то нарисовать на помятом лице с мешками и синяками под глазами, - объяснил эксперт.

Визажист отметил, что для хорошего вечернего макияжа достаточно неплотного ВВ- или СС-крема, консилера, пудры, теней и туши. С помощью этих продуктов можно сделать макияж каким-нибудь одним цветом. Такой монохромный макияж будет выглядеть дорого и стильно.

Можно добавить блестки, которые сделают образ более ярким и эффектным, добавил Индиков. Также для необычного макияжа рекомендуется использовать цветную тушь.

Можно сделать так, чтобы тени переходили в румяна, а на скулы сверху нанести блестки. Еще как вариант – нанести эти же тени на губы, а сверху – бесцветный блеск. У вас будет тот же цвет, но уже с мокрым эффектом, - заключил визажист.

Ранее стилист и телеведущая Лина Дембикова рассказала, чтобы подобрать модный образ на выпускной вечер, можно выбрать платье в игривом стиле. По ее словам, сейчас также актуальны платья с открытыми плечами.