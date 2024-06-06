Визажист раскрыла секреты макияжа при опущенных уголках глаз Визажист Кузьмина: восходящая к виску линия визуально приподнимет уголок глаза

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Чтобы сделать макияж при опущенных уголках глаз, можно тенями нарисовать восходящую к виску линию, рассказала в беседе с «Москвой 24» визажист-стилист Татьяна Кузьмина. По ее словам, это поможет визуально приподнять глаз.

Специалист отметила, что перед макияжем нужно выровнять тон кожи или просто нанести крем, а затем консилер на нижнее веко. После этого рекомендуется затонировать складку, которая образуется, когда уголок глаза опущен. При этом, по словам Кузьминой, нужно наносить консилер от внешнего уголка глаза к виску.

Далее нужно нанести тени. И здесь важная задача — создать восходящую линию, делая растушевку также по направлению к виску, чтобы визуально приподнять глаз, — объяснила стилист.

Визажист добавила, что лучше всего нависание в уголке глаз корректируют коричневые средства. По ее словам, если хочется нарисовать стрелку, лучше уводить ее вверх также по направлению к виску, что поможет приподнять глаз. Завершая макияж, нужно подкрутить и тщательно прокрасить ресницы, чтобы визуально распахнуть взгляд, заключила Кузьмина.

Ранее визажист Александра Никитина рассказала, что для простого летнего макияжа можно воспользоваться всего одним средством, например помадой. По ее словам, макияж также можно сделать яркими тенями.