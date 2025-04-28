Вирусолог назвал главную опасность нашествия комаров Вирусолог Лукашев заявил, что комары могут переносить лихорадку западного Нила

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В России комары могут переносить лихорадку западного Нила, заявил «Газете.Ru» вирусолог Александр Лукашев. Он отметил, что, помимо этого крайне опасного заболевания, насекомые выступают источником дирофиляриоза и тропических лихорадок.

Пожалуй, самое опасное заболевание, которое могут переносить комары в России — лихорадка западного Нила. <...> Риск заболевания растет к концу жаркого лета, до начала августа вероятность заболеть очень низкая. Вспышки возможны везде, <...> вакцины не существует, специфической терапии тоже нет, — предупредил Лукашев.

По его словам, дирофиляриозом люди заболевают достаточно редко. В России ежегодно регистрируется около ста случаев заболевания. Однако в последние годы из-за глобального потепления ареал риска стремительно смещается в северные регионы, отметил врач. Тропические лихорадки пока считаются риском, а не реальной угрозой, добавил Лукашев.

Роскачество ранее рассказало, что при выборе репеллентов от комаров нужно обратить внимание на дату изготовления и категорию защиты. Также эксперты предостерегли от покупки парфюмерной продукции под видом репеллента.